Рынок труда Украины начал оживать: эксперты назвали самые популярные вакансии военного времени

Рынок труда Украины сейчас переживает не лучшие времена. Около трети населения – безработные, а среди внутренне перемещенных не трудоустроенными остаются более 60%. Но начало осеннего бизнес сезона дало надежду на появление новых рабочих мест. Поэтому украинцы начали массово переквалифицироваться, приспосабливаясь к измененным потребностям рынка. Какие профессии сейчас набирают популярность и где легче всего найти работу?





Согласно данным отчета аналитиков Центра экономических стратегий, популярные ранее отрасли постепенно выходят из топа. В частности, в сфере IT сейчас достаточно мало свежих вакансий. И это при том, что данная отрасль самая гибкая в плане релокации. В соответствии с началом войны большинство IT-компаний осталось «в строю» и просто переехало на более безопасные территории.

В то же время на первый план вышла отрасль торговли. Продавцы и менеджеры по продажам пользуются огромным спросом. При этом получить место могут даже кандидаты без квалификации. Ведь работодателям гораздо выгоднее взять на работу новичка на небольшую зарплату и всему его научить, чем нанимать специалиста, которому придется платить гораздо больше.

В целом эксперты выделяют 7 самых популярных категорий вакансий на «военном» рынке труда:

Менеджеры по продажам, кассиры, администраторы. Студенты и работники без опыта работы. Финансисты и бухгалтеры. IT-специалисты. Рабочие и строители. Маркетологи и PR-ники. Специалисты в сфере транспорта и логистики.

При этом популярность тех или иных отраслей в разных регионах страны может существенно отличаться. Например, IT-шники на Западе пользуются все меньшим спросом. А вот в столице они все еще в топе и каждый день предлагают сотни вакансий.

Также разницу между регионами демонстрирует медицинская отрасль. В столице для таких специалистов сейчас нет перспектив, тогда как во Львове и окрестностях работодатели соревнуются за каждого врача и фармацевта.