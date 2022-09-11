Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 сентября

сегодня, 11 сентября, Луна находится в Овне. Это очень сумбурное время, период неопределенности, когда не стоит планировать серьезные дела, важные переговоры и знаковые события. Звезды советуют отложить все на другой день, а воскресенье посвятить отдыху и встречам с друзьями.





♈ Овен

Кажется, ваша жизнь свернулась в тугую петлю. Вспомните, после чего вы просыпаетесь не просто с удовольствием, а с улыбкой на губах? Звезды напоминают вам, что именно вы являетесь творцом своей реальности. Делайте выбор осознанно, иначе вас снова утянет в водоворот событий, которые вас угнетают. В то же время, именно в этот день вы получите особую поддержку. Защищайте себя и своих попутчиков, которые сопровождают вас в жизненном пути.

Космический совет: вы — творец своей реальности.

♉ Телец

Последствия полнолуния в знаке Рыб заставляет вас плавать в глубине психических вод. Примите этот период как время соединения со своим внутренними мистическими таинствами. Вы также буквально сплетаетесь со своей интуицией. Не игнорируйте указания, исходящие от вашего сознания. Оно ведет вас в правильном направлении.

Космический совет: не игнорируйте знаки судьбы.

♊ Близнецы

Сейчас не время играть в трагическую личность, которая вызывает лишь жалость к себе. Настало время выложить свою душу напоказ. Поверьте, что вы способны показать себя настолько полно, насколько это возможно. И это не сделает вас уязвимыми, а наоборот — поможет раскрыться в отношениях с близкими. Выбор, который вы делаете, определяет ход вашей жизни. И не бойтесь отказаться от чего-то, если понимаете, что переросли это.

Космический совет: проявите себя.

♋ Рак

Вы плывете против течения? Если вы ответили на этот вопрос утвердительно, пришло время сделать шаг назад и переоценить ситуацию. Вам нужно постараться принять окружающий мир и окружающих людей, даже если это идет вразрез с вашей привычной картиной мира. И только один совет поможет вам пройти этот этап без особых усилий.

Космический совет: найдите порядок в хаосе.

♌ Лев

Все это время были знаки. Но вы решили увидеть то, что хотели. Фактически, прошедшее полнолуние все обнулило. Но вам нужно снять шоры и понять, что вас откровенно используют. Вам нужно окончательно решить, чего вы стоите. Если вы уверены, что заслуживаете получать 30 тысяч рублей в месяц, пусть будет так. Возможно, у вас будет еще один шанс трезво оценить ваши таланты и навыки. Или нет.

Космический совет: определите цену своим талантам.

♍ Дева

В вашей комнате очевидно есть слон. Запомните, путь отрицания не решает проблем. И если вы закроете глаза руками, ничего не исчезнет. Вам нужно признать определенную проблему, которую нельзя больше игнорировать. С другой стороны, есть и хорошие новости. Вы почувствуете желание творить. Направьте эту энергию на проекты, которые требуют вашего пристального внимания.

Космический совет: вы почувствуете прилив творческой энергии.

♎ Весы

Звезды напоминают вам, что заключение сделки с дьяволом будет иметь последствия. Обратите внимание на то, чему вы говорите «да» и осуществлению каких событий вы допускаете произойти. Как только вы взяли на себя обязательства, вы можете и не найти выход. Что касается ваших финансов, то устойчивый и плавный рост лучше, чем внезапное увеличение вашей прибыли.

Космический совет: вы можете совершить то, о чем будете жалеть.

♏ Скорпион

Вы были в аду. Своем личном аду, но легче вам от этого уточнения не станет. Хорошая новость лишь в том, что дальше будет лучше. Ваша борьба со временем приведет вас к вершине: эмоциональной, деловой или же какой-либо еще. Совсем скоро вы сможете вдохнуть полной грудью.

Космический совет: вид с вершины гораздо лучше.

♐ Стрелец

Истина перед вами. Правда уже давно перед вами. Вопрос, почему вы не хотите ее в упор замечать? А прошедшее полнолуние может раскрыть еще больше фактов, с которыми вы не готовы справиться. Вместо того, чтобы идти по пути отрицания, вам придется посмотреть в глаза всему происходящему.

Космический совет: будьте готовы противостоять своим демонам.

♑ Козерог

Все дело в любви, страсти и чувственности. Играйте и сближайтесь, это верный путь. А вот одиночкам советуют проявить наконец-то инициативу. А вот игра в таинственного незнакомца обречена на провал. Тема динамичных дуэтов проявляется и на рабочем фронте. Если вы чувствуете химию с коллегой, то ваш тандем породит новые идеи и проекты.

Космический совет: в вас разгорится внутренний огонь.

♒ Водолей

Прошедшее полнолуние обрушивает на вас одну бомбу правды за другой. Вам нужно время и пространство, чтобы дышать. Вам нужно время и пространство, чтобы «переварить» жизненные уроки. Этот выходной предоставляет вам прекрасную возможность отменить эти планы, сесть дома и отправиться в путешествие внутрь себя, а то и заняться медитацией. Убедитесь, что вы записываете идеи, которые приходят в вашу голову.

Космический совет: вам нужно время, чтобы разложить все по полочкам.

♊ Рыбы

Вам нужно отдохнуть в этот день. Отдохнуть от всего и всех вокруг. Вам нужно время и пространство, чтобы оправиться от всего хаоса, который разворачивается вокруг вас. Найдите время, чтобы погрузиться внутрь себя. В этом поможет монотонный и нудный труд.

Космический совет: работа поможет отвлечься от проблем.