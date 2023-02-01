В Украине упростят прохождение военно-врачебной комиссии: ее переведут в режим онлайн

В Украине скоро изменится процедура прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В правительстве уже разработали план, предусматривающий цифровизацию этой системы и ее максимальное упрощение для военнослужащих. Инициатива имеет целью прежде всего облегчить раненым военным процесс получения медицинского заключения, лишив их необходимости сталкиваться с многочисленными бюрократическими процедурами.

Как отметил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в ведомстве уже работают над созданием системы цифрового документооборота. После ее внедрения военным больше не придется выстаивать огромные очереди, чтобы получить очередную справку или выписку. Все документы можно будет получить онлайн за считанные минуты.

Федоров подчеркнул, что военнослужащие сейчас являются нашим приоритетом. Они каждый день защищают страну ценой своей жизни и здоровья. Поэтому создать для них достойные условия обслуживания, а вместе с тем уменьшить бюрократию в армии – первоочередная обязанность государства.

Именно поэтому в Минцифры прежде всего взялись за реформирование процесса прохождения ВВК. Ведь сейчас эта система вызывает лишь негодование. Вернувшийся с передовой с ранением военнослужащий после лечения вынужден обойти целый ряд учреждений, чтобы засвидетельствовать свое состояние. Это часы, проведенные в очередях за одним лишь направлением на военно-врачебную комиссию, осмотр врачей, получение заключения и еще ряд процедур, которые на самом деле можно было бы давно перевести в автоматический режим.

В настоящее время разработкой изменений к процедуре прохождения ВВК, кроме Минцифры, занимаются еще несколько ведомств, в том числе Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Минсоцполитики, Минветеранов и ряд общественных организаций.

Министр цифровой трансформации также отметил, что цифровизация процедуры прохождения ВВК – это лишь первый шаг на пути к совершенствованию военного учета в Украине. Реформирование и упрощение требует еще целый ряд процедур, связанных с военной сферой, в частности система постановки и снятия с учета, бронирования и многое другое.