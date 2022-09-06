В августе продажи машин с пробегом резко упали: какие автомобили украинцы покупали вопреки всему

Август для украинского вторичного авторынка завершился на печальной ноте. С июля продажи подержанных автомобилей упали на 64%, а по сравнению с августом 2021 года – вообще втрое. В целом же на украинские номера в течение августа 2022 года перешли 16,6 тыс машин с пробегом.





Лидером продаж в последний месяц лета стал давний любимец украинцев Volkswagen Golf. Всего новых владельцев получили 987 автомобилей этой модели.

На втором месте по популярности оказался Renault Megane. Классический французский седан выбрали 840 украинцев.

Третьим в списке любимцев стал опять же представитель немецкого автопрома Volkswagen Passat. За месяц продано 773 экземпляра.

Закрывают пятерку августовских лидеров вторичного рынка Skoda Octavia и Ford Focus. В этот рейтинг они попали с почти одинаковыми показателями реализации – 499 и 482 проданных автомобилей соответственно.

И хотя объемы продаж б/у машин в августе нельзя назвать выдающимися, с начала 2022 года украинцы приобрели 327 тыс. автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это на 9% больше.

Такое повышение спроса на автомобили из Европы, даже на фоне войны, прежде всего, связано с «окном нулевого растаможивания». За почти три месяца отсутствия пошлины украинцы ввезли из-за границы более 130 тысяч подержанных легковушек. Причем большинство из них представляли бюджетный сегмент и стоили от 3 до 7 тыс. дол. Хотя не все машины, ввезенные в Украину, были предназначены для продажи. Часть евроблях, в том числе и внедорожники, сразу же были переданы на нужды ВСУ.

В августе же авторынок Украины пополнился еще 36,3 тыс. автомобилей. Из них легковушки составили 18,8 тыс. экземпляров. Но поскольку в конце июня «нулевое растаможивание» было отменено, за пригнанные автомобили украинцам пришлось уплатить более 2,43 млрд грн налогов в государственный бюджет.