Роковая неделя: до 11 сентября трем знакам зодиака придется сражаться с проблемами

Неделя с 5 по 11 сентября станет непростым испытанием для нескольких зодиакальных знаков. В частности, не будет везти Стрельцам, Козерогам и Рыбам. На каждом шагу их будут подстерегать проблемы. Чтобы справиться с ними, представителям упомянутых знаков придется приложить немалые усилия.





Стрелец

Представители знака станут жертвами интриг коллег. Их могут скомпрометировать и выставить в самом худшем свете перед начальником. Конфликт на работе может завершиться даже денежными потерями. Уроженцев знака лишат обещанной премии или оштрафуют.

Проблемы на работе скажутся на здоровье Стрельцов. Из-за стресса у них даже обострятся хронические болезни. Сил не хватит ни на что, кроме рутинных домашних обязанностей. Астрологи советуют представителям знака не подвергаться апатии и взять себя в руки. Ближе к концу недели их дела начнут налаживаться.

Козерог

Козерогов неприятности ждут как на работе, так и в личной жизни. На этой неделе их завалят работой, с которой им будет очень сложно справиться. Представителям знака придется проводить много времени на работе, а своей семье они почти не будут уделять внимания. Это может послужить причиной конфликтов со второй половинкой.

Чтобы достойно завершить эту неделю, астрологи советуют Козерогам держать свои эмоции под контролем и сосредоточиться на качественном выполнении поставленных перед ними задач. Что же касается отношений с близкими, не стоит пытаться доказать свою правоту. Лучше откровенно поговорить, поделиться собственными эмоциями и чувствами.

Рыбы

Представителям этого знака следует остерегаться мошенничества. В период до 11 сентября они могут обмануть и украсть немалую сумму денег. Рыбам следует быть особенно аккуратными во время шопинга в интернете. Также лучше отложить договоры и контракты, связанные с большими суммами денег.

На этой неделе уроженцам знака критически не хватит времени. Они все будут делать торопливо, на бегу. Да еще и с любимым человеком будут постоянно возникать ссоры. Если Рыбы не проявят достаточного терпения, их отношения могут закончиться, причем на крайне неприятной ноте.