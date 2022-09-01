С 1 сентября мужчины снова могут выезжать за границу: какие условия

С 1 сентября мужчинам призывного возраста снова разрешили выезжать за границу по новой программе «єВідрядження». Правда, покидать страну они имеют право только в рабочих целях и на срок, не более 7 дней. К тому же, воспользоваться услугой работодатели и их подчиненные смогут только заплатив государству кругленькую сумму.





Оформить поездку граждане Украины могут на портале государственных услуг «Дія», однако есть некоторые условия. Во-первых, сервис доступен только юридическим лицам и физическим лицам предпринимателям (ФЛП). То есть оформить командировку для своих подчиненных могут только их руководители.

Во-вторых, для выезда за границу придется внести гарантийную сумму, составляющую 200 тыс. грн за одного человека. В случае невозврата гражданина из-за границы, эта сумма в полном объеме будет передана в государственный бюджет.

Кроме того, находиться в командировке может до 10% штатных работников одной компании, и одновременно не более 10 человек.

Предприятие или организация, отправляющая своих работников за границу в рамках программы «екомандировки», должна соответствовать следующим критериям:

не имеет долгов по уплате налогов;

уже подала крайний отчет в налоговую;

средняя зарплата работников составляет более 20 тыс. грн.;

количество штатных работников – не менее 10 человек.

Рассказывая о новой услуге «єВідрядження» член профильного комитета Совета Сергей Штепа также отметил, что работодатель будет нести ответственность за своего работника перед законом. По меньшей мере, он потеряет средства, которые заплатил в качестве залога перед его выездом.

Не исключено, что к работодателям, чьи работники не будут возвращаться из командировок, будут приняты и другие карательные меры. Необходимо во что бы то ни стало предотвратить спекуляции и массовый выезд граждан призывного возраста за границу. А для этого власть должна создать условия, при которых у украинских мужчин просто не будет выбора, возвращаться в Украину или нет.