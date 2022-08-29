В «Нафтогазе» сообщили, что отопительный сезон может не начаться вовремя: чего ждать украинцам

Отопительный сезон 2022-2023 годов в Украине пройдет нелегко. Он начнется позже, и завершится несколько раньше обычного. Кроме того, среднесуточная температура в домах украинцев зимой не будет превышать 17-18°C.





Об этом сообщил председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Он утверждает, что предстоящая зима станет для украинцев самой суровой за последние несколько десятков лет. Большинство потребителей привыкли к горячим батареям и температуре 22-24°C в своих домах. Но о таких условиях им придется забыть.

Мерзнуть людям, конечно, не дадут, однако и окна зимой открывать больше не придется. При этом Витренко все же советует украинцам запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если температура на улице опустится ниже -10°C.

Глава «Нафтогаза» объяснил, что стабильно пройти отопительный сезон Украина сможет только при условии получения финансовой поддержки от иностранных партнеров. Если они выделят нашему правительству средства на закупку еще 4 млрд куб. м. газа – проблем с отоплением не будет. Сейчас для этого необходимо около $10 млрд.

В противном случае газа не хватит, а это чревато выходом из строя всей энергетической системы страны. Кроме того, по словам Витренко, на ситуацию могут повлиять ракеты удары россиян. Ведь они намеренно целятся в объекты критической инфраструктуры, в частности, в котельные, теплопроводы и др., пытаясь лишить украинцев самого необходимого.

Напомним, что в Кабинете министров Украины уже успели принять некоторые меры, чтобы обезопасить энергосистему страны от врага. Чиновники выделили 1,41 млрд грн для создания стратегических запасов, которые помогут в критический момент справиться с проблемами тепло- и водоснабжения. В частности, эти средства предназначены для покупки оборудования, которое можно быстро развернуть и запустить в работу в случае возникновения непредвиденных ситуаций.