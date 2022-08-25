Слід готуватися до найгіршого: Жданов дав прогноз на найближчі 24 години

Найближчі 24 години будуть небезпечні для всіх Українців. Ворожі війська РФ посилять артилерійські та ракетні обстріли у період державних свят. Саме такий прогноз дав воєнний експерт Олег Жданов.





У ці дні не можна нехтувати сиренами, а рекомендовано одразу йти до укриття. Знаючи, наскільки українці сильні духом та те, як вони не бояться ворога, армія Росії може використати ці дні для терору громадян. Вже було багато випадків, коли люди не звертали увагу на оповіщення тривоги, через що потрапляли під обстріли.

Очікується, що ворог не спатиме вночі та буде обстрілювати Україну із літаків, РСЗВ та з акваторії Чорного моря. Як і раніше він намагатиметься напасти вночі та влучити по багатоквартирних будинках, саме коли люди відпочивають у своїх квартирах.

Тому варто зберігати пильність, пам’ятати про правило двох стін та підготувати тривожну валізу про всяк випадок. Хоча силам ЗСУ і вдається утримувати ворога, не виключені ракетні удари «повітря-земля» за допомогою авіації із застосуванням забороненої зброї (касетні снаряди, фосфорні бомби, хімічна зброя). Можливі обстріли Запорізької атомної станції у м. Енергодар.

На лінії зіткнення військ відбувається загострення боїв, ворог намагається прорвати оборону та піти у наступ. На щастя йому це не вдається здійснити.

Найголовніше свято для українців — це День Незалежності. Знаючи це, Росія обов’язкового буде атакувати Україну. Аналогічними були їх дії й на попередні свята, наприклад Великдень.

Харків обстрілюють постійно. Там ситуація стабільно важка. І таких міст багато. Також останні два дні активно працює ППО у Запоріжжі, Дніпрі, Нікополі, та інших містах.

Також Олег Жданов попередив, що на сході не варто чекати зниження бойової активності. Висока ймовірність того, що будуть групові (від 2 до 10 ракет) та масовані (від 10 до 20 ракет і більше) ракетні удари.