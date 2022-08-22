Украинские терминалы перестали принимать некоторые купюры: что произошло

В Украине терминалы самообслуживания могут принимать некоторые купюры номиналом 500 грн. О возможных проблемах с пополнением карт и оплатой услуг украинцев предупредил банкир Олег Гороховский. Он уточнил, что дело вовсе не в терминалах, а в самих купюрах.





Причину проблем, с которыми столкнулись украинцы, соучредитель Fintech Band и monobank объяснил в своем Telegram. По его словам, уже в нескольких областях Украины были отмечены 500-гривневые купюры, которые Национальный банк снял с обращения. Ими украинцы безуспешно пытались пополнить терминалы iBox и устройства других сетей, а также банковские терминалы.

Гороховский отметил, что выведенные из обращения купюры хранились в Херсонском филиале Сбербанка. Но в последнее время они неоднократно «всплывали» в Киеве, Одессе и западных регионах страны. Как банкноты снова попали в руки украинцев, пока неизвестно.

Недействительные 500-ки на первый взгляд ничем не отличаются от актуальных купюр. Более того, их невозможно распознать без специального устройства. Поэтому пользователи терминалов узнают, что с их деньгами что-то не так уже в процессе пополнения.

Напомним, что схожие проблемы недавно возникли у клиентов ПриватБанка. Терминалы банковской сети не принимали купюры номиналом в 200 грн. По этому поводу на сайте Минфина появился ряд гневных комментариев. Клиенты жаловались на неудобство и невозможность пополнить свои карты. Ведь купюра в 200 грн едва ли не самая распространенная в стране.

В пресс-службе Привата ответили на жалобы и заверили украинцев, что уже работают над исправлением этой технической ошибки. Однако не все клиенты поверили в обещания государственного банка. А один из пострадавших даже пообещал подготовить жалобу и подать ее прямо в Национальный банк. Причиной столь радикального шага он назвал незаконные действия банка.