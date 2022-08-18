Для трех знаков зодиака конец августа станет роковым: все их планы будут разрушены 

Во второй половине августа некоторым зодиакальным знакам катастрофически не повезет. На каждом шагу они будут сталкиваться с проблемами, для решения которых понадобится немало сил и денег. А начало этой «черной полосы» ознаменует внезапное событие, разрушившее все планы и надежды.





По словам астрологов, безрадостное окончание лета ждет Тельцов, Близнецов и Львов. В следующие несколько недель им советуют не принимать серьезные решения и, по возможности, отложить важные события на потом. Они не принесут ни ожидаемых результатов, ни положительных эмоций. Более того, могут закончиться полным провалом.

Телец

Особенно неблагоприятным для представителей этого знака будет период с 24 августа до конца месяца. Ретроградное движение планеты Уран может принести Тельцам плохую новость, которая перевернет их жизнь. Чтобы спастись от неприятностей, уроженцам знака придется задуматься о радикальном изменении своего образа жизни. В последнюю неделю лета Тельцы могут потерять значительную сумму денег, в частности из-за мошенничества, и ввязаться в конфликтную ситуацию. Астрологи советуют представителям знака во что бы то ни стало держать себя в руках. Выплеск негативных эмоций не поможет беде, наоборот – может стать еще хуже.

Близнецы

Близнецам в ближайшие две недели придется выйти из своей «зоны комфорта». К этому их заставит Марс, что будет находиться в знаке Близнецов. На работе представители знака будут крутиться как белка в колесе, пытаясь удовлетворить требования руководства. Однако никакого эффекта их старания не принесут, а соглашение, на которое Близнецы возлагали большие надежды, сорвется в последнюю минуту. Что касается личной жизни, астрологи советуют уроженцам знака быть очень осторожными в высказываниях. Они могут ненароком обидеть вторую половинку, навсегда испортив отношения.

Лев

Последние дни лета станут для Львов настоящим испытанием. Они почувствуют себя уставшими и ни на что не способными. Не будет мотивации даже для выполнения рутинных рабочих задач. Да еще в личной жизни появятся неожиданные проблемы. Чтобы сохранить отношения представителям знака, придется научиться искренне разговаривать с партнером и идти на компромиссы. До конца августа Львы также рискуют попасть в ДТП, астрологи советуют им быть осторожными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения.