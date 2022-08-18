Екстрасенс розповіла, в яких містах України 24 серпня буде “гаряче”

До Дня Незалежності росія зробить українцям вкрай неприємний подарунок. Ворог вже запланував низку провокації та масштабні обстріли українських міст. Зокрема під ударом опиняться Харків, Миколаїв та Одеса. Хоча не виключено, що постраждають й інші регіони України.





Про це повідомила в своєму прогнозі відома українська екстрасенс Людмила Хомутовська. Згідно з її припущеннями під рясними обстрілами в цей знаменний для країни день може опинитися також Донеччина, зокрема місто Бахмут. Окрім того до загострення ситуації 24 серпня варто готуватися Донецьку, Енергодару, Краматорську, Луганську та Слов’янську.

Стабільно напруженою в День Незалежності України буде ситуація у тимчасово окупованому Херсоні. В нічний час там може пролунати кілька вибухів. Тож Хомутовська закликала місцевих жителів бути обережними та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Натомість в областях, що межують з Білорусією, буде відносно спокійно. Наступу від горе-сусідів, на думку астрологині, українцям боятися не варто. Адже зараз ворог зосереджений перш за все на південних та східних регіонах України.

Загалом провидиця вважає перемогу України невідворотною. Хоча ця перемога і вимагатиме чималих зусиль, причому не лише від Збройних сил, а й від усього народу.

Бойові дії дещо затягнуться, проте росія врешті буде розгромлена. Поразка окупантів стане для них нищівним ударом. Із супердержави рф перетвориться на жалюгідне збіговиська різних народів, що не здатні навіть наблизитися до рівня цивілізованих країн.

Екстрасенс стверджує, що Ураїна переможе ворога виключно військовим шляхом. Опинившись у безвиході, росіяни будуть змушені благати про мирні переговори та цілковито підкоряться волі переможців.

Проте Хомутовська зазначила, до кінця поточного року військові дії в Україні точно не завершаться. Ближче до зими бої потроху почнуть стихати, але на остаточну перемогу доведеться ще трохи зачекати.