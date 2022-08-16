Опубликован ТОП-5 имен самых ревнивых мужчин

Пять мужских имен могут предупредить женщин о риске завязать отношения с непроходимым ревнивцем. По словам экспертов в области тонких материй, эти господа порой превращаются в тиранов, от которых буквально бегут их спутницы — настолько они подозрительны и опасны в момент гнева.





Геннадий

Представитель сильного пола, названный Геннадием, всю жизнь мучается последствиями своей импульсивности. Из-за нее конфликты возникают и в профессиональной, и в личной жизни.

Мужчины с этим именем не спешат с выбором жены, а найдя любимую, требуют от нее круглосуточных знаков внимания. Гена будет постоянно контролировать супругу, никогда не простит измены, при этом сам он не прочь провести ночку в компании любовницы.

Если же случится развод, он впадет в депрессию и будет представлять, как его бывшая приползает на коленях за прощением.

Станислав

Очень мужественный человек, настоящий самец, абсолютно неспособный держать в себе инстинкты и контролировать эмоции. Упрямый как осел и яростный как лев.

Сексуальные партнерши у Станислава сменяют одна другую с завидной регулярностью, но не только потому что он так горяч и хорош собой — просто многие дамы не выдерживают деспотичного нрава и подозрительности. Сбегают! Но за счет своего маскулинного обаяния этот парень быстро находит замену, хоть и ненадолго.

Игорь

Истинная жертва раздутого эго и завышенной самооценки. Сколько бы внимания и обожания ни дарила ему женщина — все мало. Ему нужна скорее безумная фанатка, а не равноправный партнер.

Более того, свою спутницу Игорь будет еще и терзать претензиями и вечным недовольством. С обладателем этого имени нужно быть всегда идеальной, спорить с ним нельзя, иметь собственное мнение нежелательно. А уж если появится повод для ревности, берегитесь, дамы, загрызет!

Виталий

Четвертый ревнивец в нашем топе – Виталий. В отличие от вышеперечисленных мужчин, этот в состоянии держать себя в руках — скандала на публике он своей спутнице не устроит. Но и наказания за проступок несчастная не избежит.

Тет-а-тет этот парень выскажет все, что думает о своей женщине, а потом еще много раз напомнит о своей обиде. Слабому полу трудно выдержать напор Виталия, стремящегося подавить и полностью подчинить объект страсти.

Роман

Роман с Романом будет казаться сказкой только поначалу. На первых порах отношений этот товарищ сумеет скрыть свои недостатки. Но вскоре вторая половинка ощутит весь спектр эмоций ревнивца на себе и будет шокирована его приступами ярости.

Этот мужчина — злой, бескомпромиссный, дотошный — бывает просто невыносимым. Он может часами допрашивать жену, если заподозрил в интрижке. Да даже если сам выдумал все подозрения! Роман также из тех, кто регулярно следит за супругой и любит внезапно появляться, чтобы «поймать на измене».