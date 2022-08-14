Зарплата до 18 тыс грн: работники без опыта в Украине теперь нарасхват

На Украине начался настоящий бум на работников без опыта работы. По состоянию на июль количество вакансий для новичков в профессии и студентов выросло до 12,7%. По сравнению с довоенным временем это показатель можно назвать рекордным. О понижении ценности стажа в очах украинских работодателей поведали спецы интернационального кадрового портала grc.ua.





Активность соискателей без навыков и опыта в профессии значительно увеличилась. Если к началу войны за одну вакансию в этой категории соревновались не более 8 человек, то уже в апреле их число увеличилось до 14-15 человек. В августе же их стало чуть ли не вдвое больше – около 28 кандидатов на место.

Работникам без стажа работодатели, конечно, «золотых гор» не предлагают. В месяц они получают от 6 до 9,1 тыс. грн. Такую зарплату предлагают в 47% вакансий для новичков. Максимальная же плата у них по статистике составляет 18,3 тыс. грн. Но столько согласны платить только 3% работодателей.

При этом кандидатам в большинстве своем предлагают достаточно удобный рабочий график. Работать полный день требует всего треть нанимателей. Еще в 36% случаев предлагают гибкий трудовой график. 29% работников без стажа принимают на посменную работу. При этом на дистанционную работу или так называемый фриланс могут рассчитывать только 1% соискателей.

Наиболее популярной отраслью для студентов и работников без опыта работы является торговля. Около 40% новичков на рынке труда забирают именно сюда. В основном они работают продавцами в магазинах и супермаркетах. На втором месте – операторы автозаправочных станций. Таких вакансий на кардровых порталах 17%. Третью, четвертую и пятую строчки занимают профессии, предусматривающие постоянную работу с клиентами. Это секретный покупатель, секретный проверяющий и менеджер по продажам. В сумме по таким специальностям устраивается на работу 24% соискателей без стажа.