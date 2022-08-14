Зарплатня до 18 тис грн: працівники без досвіду в Україні тепер нарозхват

В Україні почався справжній бум на працівників без досвіду роботи. Станом на липень кількість вакансій для новачків у професії та студентів зросла аж до 12,7%. Порівняно з довоєнним часом, цей показник можна назвати рекордним. Про зниження цінності стажу в очах українських роботодавців розповіли спеціалісти міжнародного кадрового порталу grc.ua.





Активність шукачів без навичок та досвіду у професії також значно збільшилася. Якщо до початку війни за одну вакансію в цій категорії змагалися не більше 8 чоловік, то вже у квітні їх число збільшилося до 14-15 осіб. В серпні ж їх стало ледь не удвічі більше – близько 28 кандидатів на місце.

Працівникам без стажу роботодавці звісно «золотих гір» не пропонують. В місяць вони отримують від 6 до 9,1 тис грн. Таку зарплатню пропонують в 47% вакансій для новачків. Максимальна ж платня у них за статистикою складає 18,3 тис грн. Але стільки згодні платити лише 3% роботодавців.

При цьому кандидатам без досвіду здебільшого пропонують досить зручний робочий графік. Працювати повний день вимагає лише третина наймачів. Ще у 36% випадків пропонують гнучкий трудовий графік. 29% працівників без стажу беруть на позмінну роботу. При цьому на дистанційну роботу чи так званий фріланс можуть розраховувати лише 1% шукачів.

Найпопулярнішою галуззю для студентів та працівників без досвіду роботи є торгівля. Близько 40% новачків на ринку праці забирають саме сюди. Переважно вони працюють продавцями у магазинах та супермаркетах. На другому місці – оператори автозаправних станцій. Таких вакансій на кардрових порталах 17%. Третю, четверту та п’яту сходинки займають професії, що передбачають постійну роботу з клієнтами. Це таємний покупець, секретний провіряючий та менеджер із продажу. У сумі за такими спеціальностями влаштовується на роботу 24% шукачів без стажу.