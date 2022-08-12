Астрологи назвали пять представительниц зодиака, которые доводят мужчин до бешенства

Каждая представительница женского пола неповторима. Она носит уникальный характер и отличается своим собственным шармом. Однако женщины, родившиеся под одним зодиакальным знаком, обычно обладают рядом общих черт, которые выделяют их на фоне других.





Астрологи назвали пять знаков зодиака, представительницы которых сводят мужчин с ума и одновременно вызывают у них целую бурю негативных эмоций. Они способны по уши влюбить в себя избранника, а впоследствии довести его до нервного срыва.

Дева

Женщины этого знака обычно очень нежные и чувственные. И есть у них и темная сторона – они просто помешаны на порядке. Заметив разбросанные вещи едва ли не убранную со стола тарелку, они будут «пилить» мужчину, пока он все не уберет.

Скорпион

Уроженки знака Скорпион, несмотря на свою привлекательную для многих мужчин эксцентричность, очень мстительны. Они надолго запоминают образы и ошибки партнера, а затем наносят удар в самый неожиданный момент. К тому же представительницы этого знака умело манипулируют мужчинами, чем также нередко доводят их до бешенства.

Рыбы

Мягкие и спокойные девушки-Рыбы способны довести свою вторую половинку до самой настоящей истерики. Они мастерицы по сочинению проблем, к тому же никогда и ничего не говорят прямо, используя язык намеков. Мужчины же, как известно, намеков не понимают. Поэтому Рыбы часто обижаются на своих партнеров и могут не разговаривать с ними неделями.

Рак

В женщинах-раках мужчины прежде всего ненавидят злопамятность. Представительниц знака очень легко обидеть. Но хуже всего, что они никогда не забудут такого поступка и будут постоянно напоминать партнеру об его ошибке. Также Раки очень ревнивы и могут заподозрить любимого в измене, даже если для этого нет никаких причин.

Телец

Родившиеся под этим знаком женщины обычно надменны и требовательны. Чтобы быть с ними рядом, нужно соответствовать определенным стандартам. Ведь тельцы желают жить в комфорте и достатке, а других вариантов даже не рассматривают. Но, несмотря на высокую планку, которую они ставят для партнера, сами часто не отвечают представлениям мужчин о настоящей женщине. Они могут быть плохими хозяйками и совсем не уметь готовить.