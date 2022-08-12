В Украине подорожает до 40% потребительских товаров: эксперты объяснили, в чем причина

Введение нового 10% налога на валютообменные операции с целью приобретения импортных товаров приведет к увеличению их стоимости для украинцев. Подорожать может примерно 40% потребительских товаров.





Так считает ведущий специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман. Эксперт объясняет свою точку хора тем, что около 30-40% потребительской корзины украинцев составляют импортные товары. Так что с внедрением нового налога в размере 10% все они подорожают по крайней мере на столько же.

С противоположным заявлением выступил другой эксперт – глава «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин. Он считает, что упомянутый сбор не сильно повлияет на стоимость большинства ходовых товаров. Подорожать может бытовая химия, которая завозится в Украину преимущественно из-за границы. Стоимость товаров других категорий фактически не изменится.

Взять хотя бы бытовую технику, а точнее – габаритные приборы, как холодильник, стиральная машинка и т.д. Несмотря на то, что это одна из самых популярных категорий импорта в Украину, спрос на них сейчас очень низкий. К тому же на складах украинских ритейлеров все еще остается немало продукции, приобретенной еще до войны по более низкому курсу. Поэтому продавцы вряд ли будут увеличивать цену, тем более, что покупная способность украинцев сейчас достаточно низкая.

Что касается продуктов питания, ими Украина обеспечивает себя почти в полном объеме. Кроме того, Пендзин считает, что поскольку новый налоговый сбор касается только обмена валюты, а не импорта как такового, украинские компании будут пытаться его обойти. Например, путем приобретения валютной наличности и вывоза ее за границу с целью расчета за приобретенные товары.

Но, несмотря на разные точки зрения опрошенных экспертов относительно подорожания потребительских товаров, в одном вопросе их мнения сходятся. Оба считают, что правительство не решится применить дополнительный налог к ​​критическому импорту, прежде всего горючего. Этот товар, скорее всего, попадет в список исключений.