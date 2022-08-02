Украинцев будут бронировать от военной службы через «Дія»: в Минцифры уже работают над новой услугой

Украинских IT-специалистов можно будет бронировать от военной службы через приложение «Дія». Сейчас над разработкой этой процедуры все еще трудятся в Министерстве цифровой трансформации Украины. Но уже скоро упрощенный вариант бронирования будет признан на законодательном уровне и представлен широкой публике.





О нововведениях Минцифры сообщило в своем комментарии для портала dev.ua. Также данную информацию подтвердил руководитель проектного отдела «Дія.City». Он отметил, что процедура бронирования в новом формате будет значительно быстрее. С момента подачи документов работодателю придется ждать результата не дольше недели. Сейчас уполномоченные органы обрабатывают заявки на бронирование от 4 до 6 недель.

В Минцифре отметили, что собираются взять все доступные инструменты для автоматизации и оптимизации процесса бронирования работников IT-компаний. В ближайшее время будет выбрана опция, наиболее подходящая для цифровизации бронирования. Тогда новинку представят на рассмотрение власти, а затем передадут в пользование украинцам.

Пока известно лишь о намерении Министерства перенести подачу документов на бронирование работников в государственное приложение «Дія». То есть, забронировать программистов их работодатели смогут прямо из офиса, без необходимости отрыва от рабочего процесса для сбора всех необходимых документов.

Напомним, что представители украинского бизнеса уже неоднократно обращались к власти по просьбе упростить и ускорить процедуру бронирования работников. Особенно они отмечали затягивание этого процесса ответственными государственными структурами. И это действительно очень болезненный вопрос.

С момента подачи документов на бронь работника и до получения ответа проходит 1-1,5 месяца. Учитывая, что предприятия, как правило, планируют свою деятельность всего на 2-3 недели вперед, такое положение дел создает для руководителей определенные неудобства. Ведь, расписывая производственные задачи, они не знают, смогут ли в ближайшие дни рассчитывать на того или иного работника.