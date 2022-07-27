Двум знакам зодиака до конца июля грозят денежные потери: они допустят роковую ошибку

До конца июля 2022 года уроженцы двух знаков зодиака могут попасть в финансовую передрягу. В самой большой опасности окажутся Стрельцы и Водолеи. Они рискуют принять неверное решение и потерять все сбережения.





Стрелец

Впереди у представителей знака затяжная черная полоса, основной причиной которой станет безденежье. Стрельцам придется взять на себя немало расходов, которых они совсем не ожидали. Некоторые могут даже стать жертвой финансовой аферы и остаться ни с чем.

Астрологи советуют представителям знака быть крайне внимательными всякий раз, когда они достают свой кошелек. Кроме того, не стоит подписывать договоры или какие-либо другие бумаги, связанные с деньгами, если нет уверенности в их легальности. Ведь Стрельцов попытаются обмануть, воспользовавшись их врожденной доверчивостью.

В общем, рожденные под знаком Стрельца до конца текущего месяца будут чувствовать себя растерянными. Кто-то даже может пережить самую настоящую депрессию, которую только усугубит проблемы с деньгами. Однако не следует терять присутствия духа. Вскоре все станет на свои места, а представители знака снова ощутят себя счастливыми и уверенными в своих силах.

Водолей

Лучшей стратегией для Водолеев на ближайшие дни будет отказ от дорогих покупок и других ощутимых для кошелька расходов. Не советуют астрологи также ложить деньги на депозиты или брать кредит. Да и вообще до конца июля лучше держаться от банков подальше.

Если уроженцы знака все же рискнут – могут в мгновение ока потерять все свое состояние. Части Водолеев на фоне финансовых затруднений даже придется влезть в долги, которые будет очень сложно вернуть.

Чтобы не стать жертвой собственной финансовой ошибки, Водолеям советуют не принимать поспешные решения и чаще слушать свою интуицию. Она ведь у представителей этого загадочного воздушного знака очень сильная.