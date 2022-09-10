Може пилитись у кишені: за 1 гривню колекціонери готові віддати тисячі

Якщо у вас лишились монети старого зразка номіналом «1 гривня», можливо ви маєте потенційні 15 та більше тисяч прибутку. За такими екземплярами полюють колекціонери. Так, обігові гроші цікавлять нумізматів не менше, ніж рідкісні середньовічні або царські срібляки.





Взагалі, це дуже цікаве джерело додаткового прибутку. Головне розбиратись в особливостях копійок. Для цього є спеціальні сайти та підручники. Наприклад, за монету номіналом 1 гривня 2005 року випуску можуть заплатити 15 тисяч гривень. Вона має одну особливість. Річ у тім, що на ній реверс викарбовано до гори ногами.

Подробиці

Кожна монета складається з аверсу (орел), реверсу (решка) та гурту. При карбуванні щось може піти не так, тому копійчина отримує виробничий брак. До браку відносять:

гладкий гурт;

неправильне розміщення аверсу і реверса;

виготовлена з іншого металу;

втиснуті символи та інші розбіжності.

Оскільки устаткування штампує монети у великій кількості, бувають випадки, коли браковані зразки потрапляють в обіг. За ними й полюють колекціонери.

Монети із перевернутими аверсами на 180 градусів зустрічаються дуже рідко. Зазвичай відхилення можуть бути 30 чи 60 градусів. Такі екземпляри також оцінюються дорожче, чим їх номінальна вартість.

На одному спеціалізованому сайті чоловік із м. Черкаси виставив на продаж саме таку гривню. Її ніколи не реставрували, як запевняє власник. На фотозображенні видно, як у дзеркалі видно зображення перевернутого догори ногами Князя Володимира Великого (реверсна сторона). Аверс відкарбовано правильно. Вона виготовлена з бронзи. Хоча монети 2005 року в основному виготовляли із латуні.

На аукціоні такі гроші дуже швидко купують. Тому всім українцям краще бути біль уважними до решти, яку касир на касі віддає монетами. Можливо, ви отримаєте набагато більше, ніж можете собі уявити.