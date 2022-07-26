Астролог раскрыл дату окончания войны и вступления Украины в Евросоюз

Военные действия в Украине могут завершиться весной 2023 года. Но победе предшествует сложный для страны период. Зимой украинцам не поздоровится из-за экономических трудностей. Однако с окончанием войны Украину ждет процветание и долгожданное вступление в Европейский союз.





Такое пророчество по поводу будущего Украины дал известный астролог Алексей Кириченко. Он отметил, что полностью установить мир в стране удастся не раньше, чем через год. К тому времени мы получим полное преимущество над врагом и вернем часть оккупированных территорий.

Однако окончательно завершить процесс деоккупации украинским военным удастся только к 2025 году. Что же касается Крыма – его увольнение может затянуться даже до 2026 года.

Кириченко также отметил, что благодаря единению украинцев и мужественной борьбе за собственную свободу, они обязательно одержат победу. Это даже не оговаривается. Более того, в 2024 году сбудется заветная мечта большинства наших соотечественников – Украину примут в Евросоюз.

Зато другая украинская астрологиня Наталья Власова считает, что пока одинаково вероятны несколько сроков окончания войны в Украине. В частности, боевые действия могут стихнуть как осенью 2023 года, так и летом 2024 года. Кроме того, народ Украины ждет еще несколько судьбоносных событий, которые произойдут уже после победы – в 2024-2025 годах.

Несколько иную позицию относительно срока и условий завершения войны в Украине имеет экстрасенс Максим Гордеев. Прежде всего, он отметил, что уже в августе на фронте произойдут события, способные переломить ход боевых действий. Ждать их пожни примерно в середине месяца.

Именно с этого момента и начнется победное шествие ВСУ. Наши военные будут освобождать от оккупантов город за городом и уверенно оттеснять врага к границам. Однако этот процесс не будет быстрым и завершится только в конце 2022 или даже в начале 2023 года.