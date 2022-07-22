Миллионы украинцы несколько месяцев платили за газ не туда: теперь у них долги

С 1 июня более 10 миллионов украинских потребителей официально перевели в новый газопоставщик – ДК «Нафтогаз». Фактически украинцы еще в мае перестали получать ресурс от своих бывших газсбытов. Но предупредить их об этом забыли. Потребители платили за газ как обычно и даже не подозревали, что платят не тому поставщику. В результате у них возникла переплата по старым счетам, а в «Нафтогазе» – немалые долги.





Только в июне украинцы наконец-то получили платежки от «Нафтогаза» и поняли, что несколько месяцев подряд платили за газ давно «вышедшей из игры» компании. Однако механизма для перевода средств со счетов старого поставщика в новый, как оказалось, не существует. Так что проблема возврата переплаты упала на плечи самих потребителей. Если деньги им так и не вернут, заплатить за газ придется второй раз.

Стоит отметить, что в хлопотах украинцев с оплатой за газ частично виновата компания «Нафтогаз». Если бы поставщик вовремя предупредил своих новых клиентов об изменениях и разослал им платежи, проблемы с двойной оплатой не могло быть.

Но, похоже, в государственной компании не рассчитывали, что получат у клиенты такое количество домохозяйств и не позаботились об увеличении штата. Так что рассылать платежки и обзванивать клиентов было просто некому.

Сейчас украинцы вынуждены самостоятельно разбираться с проблемами, в которые их втянул «Нафтогаз». Возможность вернуть деньги, которые уже были заплачены за услугу газсбытам, они получили. Однако процедура оказалась не простой. Потребителям приходится либо подавать заявления по электронной почте, приобщая к ним копии документов и квитанции, либо выстаивать длиннющие очереди перед офисами бывших поставщиков. И даже выполнение всех инструкций газсбыта не дает гарантии, что деньги вернут.