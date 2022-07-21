Кабмин запретил свободную продажу популярных лекарств

В Украине антибиотики продаются без лекарственного рецепта. То есть каждый может прийти в аптеку и свободно приобрести те антибактериальные лекарства, которые ему нужны. Но с августа все изменится. Антибиотики будут доступны только по рецепту, так что прежде чем идти в аптеку придется посетить своего семейного врача.





Такое решение уже принял Кабинет Министров Украины

Такое решение было принято, чтобы взять под контроль выпуск и продажу рецептурных лекарств. Мол, антибиотик нужно пить только при наличии показов, а среди украинцев очень популярно самолечение. Теперь любые, даже самые слабые антибиотики будут продавать только по электронному рецепту, который выписывает семейный врач.



Вместе с тем Министерство здравоохранения сообщает, что изменения будут внедряться постепенно. Дескать, ведь не все поликлиники имеют ресурс для того, чтобы выписывать электронные рецепты. Если такой возможности нет, бумажный рецепт тоже подойдет.

«Фармацевт сможет отпустить антибиотик в аптеке тремя способами: по электронному рецепту (если аптека подключена к ЕСОЗ), по бумажному рецепту и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу. Пациент сможет приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить аптечному работнику справку или бумажный рецепт. Реализация этого решения является одним из шагов по противодействию глобальной проблеме антибиотикорезистентности, а также позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине», – отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На временно оккупированных территориях изменения пока не будут действовать

Исключением будут оставаться регионы в зоне боевых действий и временно оккупированные территории. Там антибиотики можно будет купить по-прежнему без рецепта. Также не нужен рецепт и для волонтеров и благотворительных организаций, которые будут закупать лекарства для нужд Вооруженных Сил Украины.