Стало відомо, чому американські чиновники ніколи не вмикають Bluetooth і рекомендують всім так робити

Bluetooth є у кожному смартфоні, ноутбуці та й взагалі майже у кожному сучасному девайсі. Це дуже зручно, адже без дротів та довгих кабелів, можна підключитись до навушників чи інших інтерфейсів та аксесуарів. Але виявляється не все так просто. Людям рекомендують не зловживати Блютузом і не вмикати його зайвий раз, а особливо якщо ви перебуваєте у громадських місцях. Як нещодавно стало відомо, американська віце-президент Камала Харріс зовсім ніколи не користується цією опцією. Її підтримують й інші високопосадовці.





Bluetooth робить смартфон вразливим до хакерських атак

Виявляється, через ввімкнений Блютуз ваш телефон чи інший пристрій можуть легко зламати хакери, чи інші зловмисники, які хочуть викрасти особисті дані. Останнім часом, такі афери дуже поширені, тому блютузом краще не користуватися в місцях, де ви в зоні доступу для інших осіб.

Після того, як Камала Харріс підняла цю тему, американський регулятор FCC написав цілий допис у Твіттері звертаючись до користувачів з застереженням. Мовляв, не забувайте вимикати блютуз, а на вулиці й зовсім краще ним не користуватись, навіть якщо хочеться послухати музику через безпровідні навушники.

Шахраї полюють на акаунти в соціальних мережах

До слова, днями з’явилася інформація про нову аферу. Шахраї зламують акаунти користувачів і потім пишуть їхнім друзям з проханням позичити гроші. Дехто з зловмисників вже збагатився таким чином на кілька тисяч гривень з одного акаунта. Кіберполіція закликає дбати про свою цифрову безпеку. Захищайте акаунти за допомогою подвійної аутентифікації, а якщо вам хтось пише з проханням позичити гроші зателефонуйте цій людині, та переконайтесь, що це дійсно вона, а не хтось від її імені.