Стало известно, почему американские чиновники никогда не включают Bluetooth и рекомендуют всем так делать

Bluetooth есть в каждом смартфоне, ноутбуке и вообще почти в каждом современном девайсе. Это очень удобно, ведь без проводов и длинных кабелей можно подключиться к наушникам или другим интерфейсам и аксессуарам. Но оказывается не все так просто. Людям рекомендуют не злоупотреблять Bluetooth и не включать его лишний раз, особенно если вы находитесь в общественных местах. Как недавно стало известно, американский вице-президент Камала Харрис совсем никогда не пользуется этой опцией. Ее поддерживают и другие высокопоставленные должностные лица.





Bluetooth делает смартфон уязвимым к хакерским атакам

Оказывается, через включенный Bluetooth ваш телефон или другое устройство могут легко взломать хакеры или другие злоумышленники, которые хотят украсть личные данные. В последнее время, такие аферы очень распространены, поэтому блютуз лучше не пользоваться в местах, где вы в зоне доступа для других лиц.



После того, как Камала Харрис подняла эту тему, американский регулятор FCC написал целое сообщение в Твиттере обращаясь к пользователям с оговоркой. Мол, не забывайте выключать блютуз, а на улице и совсем лучше им не пользоваться, даже если хочется послушать музыку через беспроводные наушники.

Мошенники охотятся на аккаунты в социальных сетях

К слову, на днях появилась информация о новой афере. Мошенники взламывают аккаунты пользователей и затем пишут их друзьям с просьбой одолжить деньги. Некоторые из злоумышленников уже обогатились таким образом на несколько тысяч гривен с одного аккаунта. Киберполиция призывает заботиться о своей цифровой безопасности. Защищайте аккаунты с помощью двойной аутентификации, а если вам кто-то пишет с просьбой одолжить деньги, позвоните этому человеку, и убедитесь, что это действительно он, а не кто-то от его имени.