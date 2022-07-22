Мобілізованим українцям не будуть виплачувати зарплату за місцем роботи

В Україні роботодавці тепер не зобов’язані платити зарплатню співробітникам, які служать у ЗСУ. Про це днями повідомили в Міністерстві економіки України, спираючись на закон №2352-IХ, що почав діяти 19 липня. При цьому за мобілізованими українцями все ж зберігатимуться їхні робочі місця та посади.





В коментарі до нового закону зазначається, що виплату середньомісячної зарплатні буде припинено для усіх українців, яких призвали на службу до війська. Тобто правило застосують навіть до громадян, що вступили до лав ЗСУ перед прийняттям закону та деякий час продовжували отримувати зарплатню.

У Мінекономіки переконані, така стратегія допоможе уникнути дискримінації та зрівняє в правах усіх українців, які зараз стоять на захисті батьківщини.

Коментар до закону також містить інформацію щодо стажу призваних на службу працівників. У ньому зазначено: час військової служби не буде зарахований в якості стажу та не даватиме громадянину права на щорічну відпустку.

Таким чином українці, які зараз служать у ЗСУ та були призвані згідно із законом про мобілізацію, тепер отримуватимуть лише виплати від Міністерства оборони. Тобто їхній загальний дохід складатиме від 30 до 100 тис. грн, залежно від позицій, на яких вони несуть службу.

Нагадаємо, що з початку війни в України, усі чоловіки, призвані на військову службу, щомісяця отримували зарплатню зі свого офіційного місця роботи. Це правило діяло протягом майже 5 місяців. Наразі ж дохід деяких військових за рахунок втрати зарплатні суттєво скоротиться. Адже вони можуть розраховувати лише на винагороду за службу у ЗСУ.

Проте після війни всі громадяни, свого часу призвані до війська, зможуть без перешкод повернутися на своє попереднє робоче місце до звичного ритму життя. Свого колишнього життя, яке через війну довелося «поставити на паузу».