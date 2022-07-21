Кабмін заборонив вільний продаж популярних ліків

В Україні антибіотики продаються без лікарського рецепту. Тобто кожен може прийти у аптеку і вільно придбати ті антибактеріальні ліки, які йому потрібні. Але з серпня все зміниться. Антибіотики будуть доступні лише за рецептом, тож перш ніж йти в аптеку доведеться відвідати свого сімейного лікаря.





Таке рішення вже ухвалив Кабінет Міністрів України

Таке рішення було прийнято, щоб взяти під контроль випуск та продаж рецептурних ліків. Мовляв, антибіотик потрібно пити лише за наявності показів, а серед українців дуже популярним є самолікування. Відтепер будь-які, навіть найслабші антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом, який виписує сімейний лікар.

Разом з тим, Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що зміни впроваджуватимуть поступово. Адже мовляв не всі поліклініки мають ресурс для того, щоб виписувати електронні рецепти. Якщо такої можливості немає, паперовий рецепт теж підійде.

«Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт. Реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На тимчасово окупованих територіях зміни поки не діятимуть

Виключенням залишатимуться регіони в зоні бойових дій, та тимчасово окуповані території. Там антибіотики можна буде купити як і раніше, без рецепту. Також, не потрібен рецепт й для волонтерів та благодійних організацій, які закуповуватимуть ліки для потреб Збройних Сил України.