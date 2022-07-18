В августе двум знакам зодиака не поздоровится: кому ждать беды

Август 2022-го для представителей некоторых знаков зодиака станет крайне неудачным. Весь месяц они будут преследовать проблемы. Больше всего неприятностей астрологи пророчат Близнецам и Весам. Последний месяц лета принесет им конфликты на работе и серьезные финансовые проблемы.





Близнецы

Родившиеся под этим созвездием в августе рискуют быть обманутыми. Причем ввести их в заблуждение попытаются самые близкие люди, которым Близнецы по-настоящему доверяют. Представители знака даже могут стать жертвами манипуляций. Астрологи советуют им очень внимательно относиться к окружающим, особенно это касается коллег. Иначе им грозит потерять значительную сумму денег, а некоторые даже влезут в долги.

Также Близнецам следует следить за высказываниями. Их резкие замечания могут оскорбить друзей и родных, в результате чего возникнет затяжной конфликт. А ссора со второй половинкой и вовсе может закончиться разрывом. Представителям знака пора наконец научиться идти на компромиссы, чтобы не потерять самое важное в своей жизни.

Весы

В августе Весы рискуют принять неудачное решение, которое бросит тень на всю их дальнейшую жизнь. Оно может спровоцировать целый ряд проблем и привести к настоящему финансовому кризису. Астрологи предупреждают представителей знака – не время показывать свои эмоции, особенно в окружении коллег. Ведь в этом месяце любой импульсивный шаг может поставить крест на их карьере.

В последние дни месяца Весы ощутят сильную потребность в деньгах. Это будет связано с неожиданным событием, которое перевернет всю их жизнь. В поисках денег уроженцы знака обратятся к друзьям, а некоторые даже решят взять кредит. Но астрологи советуют не спешить с ссудами, ведь отдать долги будет крайне сложно. В общем же Весам давно пора пересмотреть свой бюджет и начать экономить деньги. Финансовая “подушка безопасности” никому не помешает, тем более импульсивным, а порой даже несколько расточительным Весам.