13 июля состоится Полнолуние, которое кардинально повлияет на жизнь двух знаков Зодиака

В июле состоится достаточно мощное и магическое Полнолуние, которое будет проходить под знаком Козерога и будет иметь сильное влияние на двух знаков Зодиака. Речь о Весах и Львах. Этим представителям зодиакального круга представится редкий шанс полностью изменить свою жизнь. Изменения коснутся практически всех главных сфер и в первую очередь денег и любви. А вот как станет: лучше или хуже? Рассказываем, опираясь на прогнозы астрологов.





Весы

Весы будут чувствовать в себе потенциал к изменениям, больше того они хотят их уже давно. Астрологи говорят, что 13 июля будет идеальный момент для их реализации. Весы смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Специалисты рекомендуют внимательно присматриваться к новым вакансиям, а также серьезно воспринимать любые предложения по трудоустройству. Именно в эти дни вам может посчастливиться найти настоящую работу мечты с шикарным доходом. Незаурядный благоприятный период будет и в личной жизни. Весам удастся встретить человека с которым они вспомнят, как это, когда в животе летают бабочки.

Львы

Для Львов тоже наступил хороший период в жизни. Они смогут реализовать давние планы и желания, осуществить мелкие мечты и сделать первые шаги к глобальным мечтам. В период Полнолуния астрологи рекомендуют Львам еще раз детально пройтись по списку своих желаний и возможно подкорректировать их. Именно 13-го возможен приятный сюрприз от любимого человека. Может это будет взлелеянный в мечтах отдых или просто подарок, которого вы давно ждали. В работе тоже все пойдет неплохо. Повышения, премии, красивые и перспективные проекты – дела пойдут в гору, а Львы на фоне этого будут испытывать невероятный подъем и энтузиазм.