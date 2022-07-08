13 липня відбудеться Повня, яка кардинально вплине на життя двох знаків Зодіаку

В липні відбудеться досить потужна та магічна Повня, яка проходитиме під знаком Козорога і матиме сильний вплив на двох знаків Зодіаку. Мова про Ваги та Левів. Цим представникам зодіакального кругу випаде рідкісний шанс повністю змінити своє життя. Зміни торкнуться практично усіх головних сфер і в першу чергу грошей та кохання. А от, як стане: краще чи гірше? Розповідаємо опираючись на прогнози астрологів.





Ваги

Ваги відчуватимуть в собі потенціал до змін, ба більше вони хочуть їх вже доволі давно. Астрологи кажуть, що 13 липня буде ідеальний момент для їх реалізації. Ваги зможуть змінити своє життя в кращу сторону. Фахівці рекомендують уважно придивлятися до нових вакансій, а також серйозно сприймати будь-які пропозиції стосовно працевлаштування. Саме в ці дні вам може пощастити знайти справжню роботу мрії з шикарним доходом. Неабиякий сприятливий період буде й у особистому житті. Вагам пощастить зустріти людину з якою вони згадають, як це, коли в животі літають метелики.

Леви

Для Левів теж наступив гарний період у житті. Вони зможуть реалізувати давні плани та бажання, здійснити дрібні мрії і зробити перші кроки до глобальних мрій. В період Повні астрологи рекомендують Левам ще раз детально пройтися по списку своїх бажань і можливо підкорегувати їх. Саме 13-го можливий приємний сюрприз від коханої людини. Може це буде омріяний відпочинок або просто подарунок, якого ви давно чекали. В роботі теж все йтиме непогано. Підвищення, премії, гарні та перспективні проєкти — справи підуть в гору, а Леви на фоні цього відчуватимуть неймовірне піднесення та ентузіазм.