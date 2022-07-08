Клієнти WOG потрапили в неприємності: українців закликали до обережності

У WOG розповіли про появу фальшивого онлайн-магазину, що ховається під іменем компанії. На цьому сайті шахраї обкрадають українців та обманом виманюють їхні особисті дані. А щоб потенційні жертви нічого не запідозрили, на сторінці онлайн-магазину зловмисники розмістили послання на офіційний сайт мережі WOG та Центр підтримки клієнтів.





Як повідомили у прес-службі компанії, на підробному сайті шахраї намагаються реалізувати паливні карти, а також талони для заправки на АЗС WOG. Саме під час оформлення покупки творці онлайн-магазину й отримують необхідні їм персональні дані клієнтів, які пізніше можуть використати у своїх злочинних цілях.

У WOG українців попередили, що купувати пальне чи інші товари, представлені в мережі АЗС, можна виключно на офіційних інтернет-ресурсах. Їх контакти розміщені на сайті компанії wog.ua. Натомість жодних Telegram-каналів, Viber-груп чи аккаунтів у TikTok для продажу пального компанія не використовує.

Застерегли українців і від покупки паливних талонів та карток на маркетплейсах, інших сторонніх ресурсах або ж з рук. Адже такі сумнівні угоди можуть принести клієнтам самі лише проблеми.

Варто зазначити, що у цей складний для країни час шахраї не припиняють обмаювати українців. Ба більше, у своїх оборудках вони використовують найбільш болючі для людей теми, як то нестача палива або фінансові проблеми переселенців. Зокрема почастішали випадки, коли шахраї заманюють своїх жертв на фішингові сайти під приводом отримання виплат від держави чи міжнародних отрганізацій.

Також нещодавно українська Кіберполіція виявила зловмисника, що працював за популярною схемою із викраденням фінансового номера. Використовуючи особисті дані українців, шахрай перевипускав їхні SIM-карти та отримував доступ до мобільного банкінгу. Таким способом він обікрав близько 40 українців на суму 800 тис. грн.