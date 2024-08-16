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Готуйте генератори: в Міненерго зробили заяву на 17 серпня

GSMinfo16.08.2024

В Україні з 17 серпня прогнозується підвищення споживання електроенергії через спекотну погоду, що може призвести до введення графіків відключень електрики.

Про це повідомила Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики, під час телемарафону.

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Вона додала, що руйнування енергетичних ооб’єктів у наслідок російських ударів робить українську енергосистему дуже чутливою.

Будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень, – зауважила заступниця міністра.

Вона також повідомила, що енергетики продовжують ремонти, і невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації.

Гринчук закликала українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у години пікових навантажень.

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GSMinfo16.08.2024
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