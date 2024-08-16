Готуйте генератори: в Міненерго зробили заяву на 17 серпня

В Україні з 17 серпня прогнозується підвищення споживання електроенергії через спекотну погоду, що може призвести до введення графіків відключень електрики.

Про це повідомила Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики, під час телемарафону.

Вона додала, що руйнування енергетичних ооб’єктів у наслідок російських ударів робить українську енергосистему дуже чутливою.

Будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень, – зауважила заступниця міністра.

Вона також повідомила, що енергетики продовжують ремонти, і невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації.

Гринчук закликала українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у години пікових навантажень.