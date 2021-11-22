Українці будуть змушені платити за “безкоштовні” пластикові пакети: названі мінімальні ціни

В Україні планують запровадити плату за одноразові пакети. Найменший тепер обійдеться в 2 гривні. Йдеться про безкоштовні пакети, в які нам упаковують фрукти, м’ясо або цукерки.





Найближчим часом у Кабміні розглянуть постанову щодо закону про обмеження обігу пластикових пакетів. Верховна Рада підтримала його ще в червні 2021. розгляд документа Кабміном мав відбутися 17 листопада, його навіть включили до порядку денного, але до нього так і дійшли.

Новий закон націлений на повну заборону пластикових пакетів, які зараз безкоштовні. Кабінет Міністрів вирахує роздрібну вартість. Ці зміни призведуть до того, що кожен похід в магазин потягне за собою додаткову витрату в кілька десятків гривень.

пакет без ручок і складок обійдеться в 2 грн. за штуку;

пакет без ручок, але зі складками або з ручками без бічних складів коштуватиме 2,5 грн. за штуку;

пакет з ручками і складками на боках – 3 грн. за штуку.

Закон впровадять зовсім скоро, з 10 грудня 2021 року, але реально він набуде чинності з 1 січня 2022 року. Це нововведення поширюється на одноразові пакети з дном і відкритою горловиною з товщиною стінки від 50 мікрометрів.

З початку 2023 року в силу вступить закон, який заборонить використання надтонких пакетів для «первинної» упаковки. Тобто такі, що зараз використовуються для упаковки м’яса, риби і продуктів з них, а також льоду і сипучої продукції.

Покупцеві все ж упакують м’ясо в пластиковий пакет, як це було раніше, але до 2023 року повинні запропонувати альтернативні методи. У майбутньому планується, що українці перейдуть на паперові та біорозкладні пакети та сумки. З одного боку це добре, адже частково вирішиться питання надлишку пластикових відходів, але в той же час українцям повинні запропонувати гідну альтернативу, яка буде більш вигідною, ніж пластикові пакетики. Навряд чи перспектива витрачати гроші на пакети, що подорожчали або покупку лотків когось обрадує.

Але панікувати рано, за словами заступника голови екологічного комітету Олександра Маріковського, планується для початку скоротити кількість надтонких пакетів. Наприклад, той же апельсин або банани можна купити без додаткового пакетика. Почати планують з овочевих відділів, а потім поступово поширити нововведення на всі категорії товарів.