Україна переможе, але в світі почнуть назрівати нові війни: екстрасенс прихилив завісу майбутнього

На Україну чекають складні часи. Її шлях до перемоги буде тяжким і тривалим. Та наша батьківщина не одна страждатиме від бойових дій. Військові конфлікти загостряться й у низці інших країн світу.





Про це розповів український екстрасенс Роман Шептицький. На його думку світом заволодів хаос. Взяти хоча б складну ситуацію з Китаєм і Тайванню, не останню роль в якій відіграє зараз США. На Балканах також назріває черговий конфлікт.

Шептицький стверджує, що у 2023 році ескалація військових конфліктів може початися ще в кількох країнах. Тоді як в Україні активність бойових дій потроху йтиме на спад.

Точної дати завершення війни в Україні провидець не назвав. За його словами у майбутнього немає якогось одного чіткого сценарію. Воно багатоваріантне і залежить від великої кількості подій. Але в одному екстрасенс впевнений на всі 100% – Україна переможе. По іншому і бути не може.

Експерт зазначив, що до кінця серпня українські захисники зосередять свої зусилля на звільнені Херсонщини. Щоправда швидко вигнати звідти ворога у ЗСУ не вийде. Цей процес займе кілька місяців і завершиться наприкінці осені.

Тим часом на Донбасі активні бойові дії затягнуться аж до 2023 року. При цьому існує ризик «заморозки» війни та цій ділянці фронту.

Розуміючи, що програє війну, росія почне мститися Україні. Через дії окупантів під загрозою опиниться низка західний областей, зокрема Івано-Франківська, Рівненська, Львівська, Вінницька. Також в зоні ризику опиняться Київщина, Полтавщина та деякі північні регіони країни.

Роман Шептицький зізнався, що згідно з його відчуттями звільнення території України від росіян може затягнутися навіть до 2024 року. Та він впевнений, що останньою краплею у війні стане витіснення ворога з Маріуполя. Після цього бойові дії різко підуть на спад, а на горизонті зажевріє перемога.