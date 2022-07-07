Трем знакам зодиака это лето сулит неземную любовь: кому повезет

Летом 2022-го представители нескольких знаков зодиакального круга почувствуют ускоренное сердцебиение и узнают, что такое настоящая любовь. Впереди у них два месяца насыщенных романтикой и нежностью отношений, в которых они познают подлинное счастье.





Этими счастливчиками станут Раки, Козероги и Скорпионы. Одинокие представители этих знаков наконец встретят свою судьбу. А те, кто уже в отношениях, примут решение поженится.

Рак

Раки этим летом сместят фокус внимания с карьеры, в которой они и так уже многого достигли, на свою личную жизнь. Важным днем ​​для представителей знака станет 13 июля – день Полнолуния в Козероге. В этот день Раки могут встретить человека, который изменит всю их жизнь. До конца года уроженцы знака даже отважатся на законное оформления отношений. В этом браке их будет ждать неземное счастье и полное взаимопонимание.

Козерог

Представители знака на время забудут о своих профессиональных амбициях и все усилия направят на налаживание личной жизни. Женатые Козероги смогут вернуть в свои отношения былую страсть и яркие чувства. С этой целью они отправятся в романтическое путешествие только вдвоем со своей половинкой. В то же время уроженцы знака, которые все еще не встретили большую любовь, обязательно исправят эту досадную ошибку судьбы.

Скорпион

Родившиеся под этим созвездием в ближайшие два месяца станут словно романтическим магнитом. В них будут влюбляться все вокруг. Но Скорпионы выберут только одного человека, с которым решат провести остаток жизни. Астрологи советуют представителям знака не бояться своих чувств и открыть душу перед любимым человеком. Тогда их отношения уже совсем скоро перейдут в семейные и новоиспеченная пара начнет обустраивать будущее жилье. А там и до детишек недалеко.