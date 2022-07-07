Украинские правоохранители поймали мошенника, который “обчистил”  карточки украинцев на 800 тыс. грн

Украинская Киберполиция арестовала преступника, похитившего с карточек своих жертв почти 800 тыс. грн. Подозреваемый работал по популярной в мошеннических кругах схеме перевыпуска SIM-карт. Именно таким образом он присваивал финансовые номера граждан и “освобождал” их карточки от средств.





Как рассказали и пресс-службе Киберполиции, 32-летний злоумышленник сначала приходил в офис мобильного оператора, услугами которого пользовалась его будущая жертва, и просил перевыпустить ее SIM-карту. Правоохранители все еще выясняют, откуда мошенник получал данные, необходимые для перевыпуска SIM-карты, в частности информацию о текущем тарифном плане, остаточной сумме на счете, последних звонках и т.д.

Обманом получив SIM-карту с чужим номером, подозреваемый использовал его для входа в личный кабинет жертвы через мобильное приложение банка. А дальше ему оставалось только присвоить средства на карте.

Киберполиция обнаружила уже 40 случаев краж, в которых предположительно виновен подозреваемый. В общей сложности потерпевшие стараниями ныне разоблаченного злоумышленника лишились почти 800 тыс. грн.

Полицейские сосредоточились на поиске других участников схемы, ведь в одиночку такую ​​сложную аферу подозреваемый провернуть бы не смог. Ему точно помогали, по крайней мере, с получением данных о телефонных номерах и состоянии счетов будущих жертв.

Несмотря на то, что расследование все еще продолжается, главному фигуранту дела уже выдвинули обвинения. Ему инкриминируют нарушение по части 2 статьи 362 Уголовного кодекса Украины, а именно “Несанкционированное вмешательство в работу информационных и электронных коммуникационных систем”.

В пресс-службе Киберполиции украинцам напомнили, что уберечь свои средства от такого вида мошенничества они могут привязав свой телефонный номер к паспорту. Тогда преступник не сможет перевыпустить SIM-карту без документов владельца. Также чтобы обезопасить себя от похищения финансового номера можно перейти на обслуживания номера по контракту. Но даже если меры предприняты, все равно не стоит «светить» свой номер на публичных платформах и форумах.