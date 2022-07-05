Украинцам в Польше начали платить больше: сколько теперь зарабатывают беженцы

В Польше существенно выросли зарплаты для украинцев. В частности, мужчины теперь могут заработать за месяц на 10-15% больше. Увеличился среди польских работодателей и спрос на работников мужского пола. Только за прошлую неделю количество открытых вакансий для них выросло почти на 40%.





Такие данные обнародовали аналитики кадрового агентства Gremi Personal. В своем отчете они отметили, что ранее минимальная оплата за час работы для мужчин составляла 16 злотых. Сейчас же минималка выросла до 17 злотых. В целом же зарплата за низкоквалифицированную работу повысилась на 400, а кое-где и на 500 злотых (2600-3300 грн) и дошла до 3800 злотых (25100 грн) в месяц.

При этом средний доход мужчин из Украины, выполняющих тяжелую физическую работу, составляет 4000 злотых (26 500 грн). Тем временем работники, у которых есть определенная специализация и которые могут выполнять более сложные виды работ, получают даже более 4500 злотых (29800 грн).

Как отметили в компании Gremi Personal, которая уже не первый год занимается трудоустройством украинцев в Польше, сейчас польский рынок отчаянно нуждается в мужской рабочей силе. Такая проблема у наших западных соседей возникла после того, как в Украине началась война. Большое количество трудоспособных мужчин вернулись домой, чтобы встать на защиту родины. Так что, если раньше из всех вакансий на польском рынке труда 70% были для мужчин, то сейчас их количество выросло до 96%.

Больше всего нуждаются в мужских руках польские металлургические предприятия, логистические и пищевые компании, а также строительная промышленность. Так что украинцы, не выехавшие из Польши после начала войны, у местных работодателей просто нарасхват. Так же пользуются спросом на рынке беженцы из Украины, имеющие право на выезд во время военного положения, например многодетные родители или мужчины, не пригодные к службе.