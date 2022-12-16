ООН виплачує українцям по 6600 грн: хто може претендувати на допомогу

В Україні внутрішнім переселенцям та особам, що постраждали внаслідок воєнних дій можуть призначити фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Сума допомоги складає 6600 грн і виплачується рівними долями протягом 3 місяців. Тобто особи, яким призначили цей вид виплат, будуть отримувати по 2200 грн щомісяця.

Про можливість отримати матеріальну допомогу повідомила прес-служба УВКБ ООН. Українцям, що претендують на виплати, потрібно звернутися в один зі спеціалізованих центрів (їх адреси розміщені на сайті УВКБ ООН) та подати заяву.

Отримати виплати можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які набули такого статусу з 24 лютого 2022 року і пізніше;

особи, що постраждали внаслідок військової агресії у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Одеській областях;

громадяни, які після вимушеного переїзду вже повернулися у свої домівки.

Також розраховувати на допомогу від ООН можуть:

неповні родини (мають лише батька або матір) з одним та більше неповнолітніми дітьми або особами похилого віку (старше 55 років);

родини, якими головують особи похилого віку (понад 55 років), з одним і більше неповнолітнім дітьми;

родини, в яких одна чи більше осіб мають особливі потреби (хворіють на хронічні хвороби, мають групу інвалідності тощо);

прийомні родини з осиротілими або відлученими від батьків дітьми.

Всі особи, які належать до перелічених вище категорій, повинні також задовольняти вимогу щодо доходу. Він має становити не більше 5400 грн в місяць на одного члена родини.

Нагадаємо, що українці які вже отримують чи отримували раніше допомогу від іншого агенства ООН, не можуть претендувати на виплати від УВКБ ООН. Також позбавляє права на допомогу факт отримання виплат від інших міжнародних організацій, що допомагають постраждалим внаслідок воєнних дій українцям. При цьому державні виплати для ВПО не можуть бути перешкодою для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН чи іншої міжнародної організації.