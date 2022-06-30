Для трех знаков зодиака июль станет самым счастливым: им покорятся все вершины

В июле представителей трех избранных знаков зодиака ждет сказочный период. Удача будет улыбаться им изо дня в день и никакие неприятности не нарушат этой идиллии.





Близнецы, Львы и Рыбы получат шанс воплотить в жизнь свои самые заветные мечты. Им предстоит новый карьерный прорыв, финансовая стабильность и гармония в отношениях.

Близнецы

Представители знака в июле смогут отлично проявить себя на работе. За это они получат повышение и существенное увеличение зарплаты. Большое влияние на финансовые дела Близнецов будут иметь и дополнительные доходы, например, наследство или ценный подарок. Уроженцы знака решат распорядиться своими средствами мудро и не тратить их по мелочам. Они положат деньги в банк под проценты или же приобретут недвижимость. В личной жизни Близнецов будет царить согласие. В июле одинокие представители знака могут встретить любовь всей своей жизни. А тем, кто уже в паре, астрологи обещают приятное романтическое путешествие.

Лев

Львам второй месяц лета принесет силу огромных денег. И это не преувеличение. Им будет везти во всем, что может принести хоть малейшую прибыль. Конечно, представителям знака будут завидовать и даже начнут подставлять на работе. Но клевете никто не поверит и с голов Львов не упадет ни один волосок. Напротив, их могут повысить и даже назначить на руководящую должность. В любви уроженцев знака ожидает гармония и взаимопонимание. Вторая половинка будет для Львова поддержкой и опорой, и сможет разделить с ними счастливые моменты этого сказочного месяца.

Рыбы

Июль для Рыб станет «звездным временем». Все их желания начнут сбываться, словно у них вдруг появилась волшебная палочка. Представителям знака даже не придется прилагать каких-либо особых усилий. Новые возможности сами будут идти к ним в руки. Представители знака познакомятся с людьми, которые помогут улучшить свои профессиональные навыки и выйти на новый уровень дохода. Также Рыб ждет давно запланированное путешествие, во время которого они познакомятся с самым важным человеком в своей жизни.