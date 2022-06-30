Для трьох знаків зодіаку липень стане найщасливішим: їм підкоряться всі вершини

У липні представників трьох обраних знаків зодіаку чекає казковий період. Удача посміхатиметься їм день за днем і жодні прикрощі не порушать цієї ідилії.





Близнюки, Леви та Риби отримають шанс втілити в життя свої найзаповітніші мрії. Їх чекає новий кар’єрний прорив, фінансова стабільність та гармонія у стосунках.

Близнюки

Представники знаку у липні зможуть чудово проявити себе на роботі. За це вони отримають підвищення та суттєве збільшення зарплатні. Великий вплив на фінансові справи Близнюків матимуть і додаткові доходи, наприклад спадок чи вартісний подарунок. Уродженці знаку вирішать розпорядитися своїми коштами мудро і не витрачати їх на дрібниці. Вони покладуть гроші в банк під відсотки або ж придбають нерухомість. В особистому житті Близнюків також пануватиме злагода. У липні самотні представники знаку можуть зустріти кохання всього свого життя. А тим, хто вже у парі, астрологи обіцяють приємну романтичну подорож.

Лев

Левам другий місяць літа принесе силу силенну грошей. І це не перебільшення. Їм щаститиме геть в усьому, що може принести бодай найменший прибуток. Звісно ж, представникам знаку будуть заздрити і навіть почнуть підставляти на роботі. Але наклепу ніхто не повірить і з голів Левів не впаде жодна волосинка. Навпаки – їх можуть підвищити та навіть призначити на керівну посаду. У коханні уродженців знаку чекає гармонія та взаєморозуміння. Друга половинка буде для Левів підтримкою та опорою, і зможе розділити з ними щасливі моменти цього казкового місяця.

Риби

Липень для Риб стане «зоряним часом». Всі їхні бажання почнуть збуватися, наче у них раптом з’явилася чарівна паличка. Представникам знаку навіть не доведеться прикладати якихось особливих зусиль. Нові можливості самі будуть йти до них у руки. Представники знаку познайомляться із людьми, які допоможуть їм покращити свої професійні навички та вийти на новий рівень доходу. Також на Риб чекає давно запланована подорож, під час якої вони познайомляться із найважливішою людиною у своєму житті.