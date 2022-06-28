В ПриватБанке украинцам выплачивают по 2200 грн: кто может получить

ПриватБанк начал выплачивать несовершеннолетним украинцам и подросткам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. В настоящее время граждане Украины в возрасте от 14 до 18 лет могут получить деньги, перечисленные международной организацией с помощью Western Union. Сумма такой помощи составляет 2200 грн, однако, чтобы ее получить юному переселенцу нужно будет открыть собственную карту в ПриватБанке.





Как сообщили в пресс-службе государственного банка, оформить карту для выплат несовершеннолетний украинец может в любом отделении Привата. Для этого даже не нужно присутствие его родителей или других взрослых родственников. Кроме того, при зачислении денежной помощи на карту финансовое учреждение не снимает никакой комиссии.

Каждому участнику программы ООН, прежде всего, должно прийти СМС-сообщение о том, что его перевод Western Union уже поступил. Также в сообщении будет содержаться номер перевода. С его помощью несовершеннолетний клиент может зачислить деньги на собственную карту.

Стоит отметить, что дети от 14 до 16 лет смогут получить адресованные им средства только на карточку через мобильный банкинг Приват24 или же в отделении. В то время, как для переселенцев в возрасте 16-18 лет доступно гораздо больше опций. С целью зачисления помощи они могут воспользоваться терминалом, банкоматом, приложением Приват24, позвонить на горячую линию банка по номеру 3700 или написать в онлайн-поддержку.

Напомним, что за время войны украинцы уже успели получить более 600 тысяч денежных переводов от Всемирной продовольственной программы ООН. Эта организация, как и Международный комитет Красного Креста, активно поддерживает украинцев, которые пострадали в результате военных действий и были вынуждены бежать из своих домов в более безопасные регионы. В настоящее время общая сумма, перечисленная ООН в помощь нашим согражданам, составляет почти 85 млн. дол.