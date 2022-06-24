До перерасчета остались считанные дни: на сколько украинцам увеличат пенсии с 1 июля

Менее чем через неделю украинских пенсионеров ждет плановая индексация пенсий. В связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, возрастет и сумма выплат, которые получают пожилые граждане. Правда, не всем пенсионерам повезет одинаково. Кому-то пенсию повысят почти на 1 тыс. грн, а у других доход увеличится едва ли на 100 грн.





С 1 июля прожиточный минимум в Украине повысят до 2027 грн. Вместе с тем увеличится минимальная и максимальная пенсия украинцев, а еще размер доплаты за стаж сверх нормы, которые напрямую зависят от этого показателя.

Выплаты украинским пенсионерам изменятся так:

максимальная пенсия – на 930 грн, с 19340 грн до 20270 грн;

минимальная пенсия – на 93 грн, с 1934 грн до 2027 грн;

компенсация за дополнительный стаж – на 93 коп., с 19,34 грн до 20,27 грн за каждый год.

Правда, не все пенсионеры одинаково обрадуются повышению. В частности, у граждан пожилого возраста, получающих минимальную пенсию, доход увеличится всего на 93 грн. Учитывая актуальную инфляцию в 20% и, соответственно, сумасшедший рост цен, такая сумма не слишком поможет. В то же время пенсионерам, которые и до 1 июля имели максимально возможный размер ежемесячного содержания, будут платить на 930 грн больше.

Следует отметить, что некоторые пенсионеры все еще сомневаются в будущем перерасчете выплат. Ведь ни для кого не секрет, до какого состояния государственный бюджет довела полномасштабная война. Но в Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики заверили – индексации быть.

Чиновники отметили, что предыдущая мартовская индексация прошла успешно, невзирая на войну и сложную экономическую ситуацию. Так что и на этот раз пенсионеры обязательно получат обещанные надбавки. При этом власти не уточнили, откуда именно планируют взять средства на столь значительные расходы. Ведь пенсионеров в Украине сейчас насчитывается более 10 млн. человек.