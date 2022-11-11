Червертая волна мобилизации приближается: кого она затронет

В Украине с дня на день ​​продлят военное положение, а соответственно и срок действия общей мобилизации. Украинских мужчин призывного возраста ждет уже четвертая волна мобилизации, которая по сравнению с предыдущими имеет свои особенности. Каковы эти особенности и кто попадет под призыв в этот раз?

Как отметил адвокат Иван Либерман, четвертая волна мобилизации имеет целью доукомплектовать украинское войско. Это означает, что будут призывать не всех подряд, а только конкретных специалистов, в которых действительно есть необходимость.

Украинская армия разительно отличается от российской. У нас мобилизация проводится не для улучшения количественных характеристик войска, а для повышения его качества. Поэтому во время четвертой волны работники военкоматов сосредоточятся на подборе самых необходимых ВСУ специалистов.

Юрист пояснил, что в случае нехватки например наводчиков, центры комплектования не будут вручать повестки мужчинам без образования, врачам или актерам. Они станут призывать специалистов в области географии или топографии, которых будет легче научить выполнять функции наводчика. То есть под мобилизацию попадут только мужчины, чьи профессии схожи с дефицитными фронтовыми специальностями.

Люди, чьи навыки на фронте сейчас не нужны, могут даже не волноваться, что им принесут повестку. Ведь задача четвертой волны мобилизации – закрыть «дыры» в профессиональном составе ВСУ и ничего больше.

Следует также отметить, что в Украине было и остается немало желающих встать на защиту страны и присоединиться к контрактной армии. Но одного желания недостаточно. Если у мужчины призывного возраста нет квалификации или профессиональных навыков, шансов попасть на фронт с четвертой волной мобилизации у него немного. В центре комплектования скорее выберут тракториста или механика, которого можно легко научить управлять танком, чем человека, нуждающегося в долгосрочной и недешевой подготовке перед отправкой на передовую.