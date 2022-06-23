Украинцам будут давать по 250 тыс. грн: как получить выплату

Украинское правительство запускает масштабный проект поддержки отечественного бизнеса «еРабота». В рамках этого проекта украинцы, которые планируют начать свое собственное дело, смогут получить одноразовую выплату в размере 250 тыс. грн, которую им не придется возвращать. В рамках этого проекта Кабмин уже одобрил три программы для разных сфер предпринимательства.





Как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, главная цель этих программ – создание новых рабочих мест в Украине. Теперь любой гражданин, намеревающийся учредить собственное дело и имеющий готовый бизнес-план, сможет получить значительную финансовую поддержку в сумме четверти миллиона гривен.

В рамках программы «еРобота» будут в частности предоставляться гранты на начало микробизнеса, таких как пошив одежды, изготовление сувениров, автомастерская и т.д. Чтобы принять участие в этой программе, гражданину нужно подать заявку с бизнес-планом в приложении «Дия», или в одном из отделений «Ощадбанка». Но важно помнить, что получить грант на старт бизнеса может только украинец, который нигде не работает и не владеет никаким другим предприятием.

Зарегистрированная заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней квалифицированными экспертами из Госцентра занятости, а также «Ощадбанка». Именно они и будут решать, насколько целесообразно предоставлять грант на воплощение каждой отдельной бизнес-идеи. Если решение специалистов будет положительным, средства сразу же перечислят заявителю на специально созданный счет в банке.

Следует отметить, что предоставленные 250 тыс. грн нельзя будет снять в банкомате. Они предназначены только для безналичного расчета за аренду помещения, оборудование или сырье, необходимых для работы новосозданного предприятия.

В течение года правительство планирует выдать 20 тысяч грантов в рамках правительственной программы «еРабота». То есть, годовой бюджет проекта составляет 5 млрд. грн. Также у начинающих предприниматели будет возможность получить кредит на развитие своего дела по госупрограмме «5-7-9». Сумма такого кредита может дотигать 2,5 млн. грн.

Еще две программы, согласованные правительством, касаются развития предпринимательства в аграрном секторе. На их финансирование планируется потратить 11 млрд. грн. Часть денег в поддержку отечественного бизнеса пообещали выделить и международные партнеры Украины.