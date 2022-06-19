lifecell и “Дия” запускают совместную услугу: чего ожидать абонентам
Рассказываем, какая новая услуга станет доступна украинцам и как ею воспользоваться за несколько минут.
Теперь в “Дия” можно зарегистрировать номер телефона по паспортным данным. Абоненты мобильного оператора lifecell теперь могут зарегистрировать свой номер телефона в приложении “Мой lifecell” с помощью цифровых документов в “Дия”. Раньше для регистрации номера нужно было посетить официальный магазин мобильного оператора.
Об этой новости сообщил оператор в своих официальных каналах коммуникации.
Все мы давно знаем, что регистрация номера по паспортным данных минимизирует риск, что вашу сим-карту перевыпустят мошенники и похитят ваши персональные данные.
Теперь приложение “Дия” позволит обезопасить себя без визита в фирменный магазин lifecell. И, отметьте, это очень здорово, ведь сейчас количество мошенников существенно выросло.
Как зарегистрировать номер телефона с помощью приложения “Дия”
Для регистрации номера необходимо установить приложение “Мой lifecell”. В нем кликнуть по баннеру — “Зарегистрировать номер” (для анонимных абонентов мобильного оператора) или “Завершить регистрацию” (для тех, кто уже указал свое имя”. Далее нужно выполнить несколько простых шагов:
- дать разрешение на использование информации и согласие на регистрацию;
- ввести код проверки (сообщение с кодом придет на номер телефона;
- в приложении “Дия” подтвердить запрос на передачу копии цифровых документов мобильному оператору;
- подтвердить правильность информации;
- получить сообщение об успешной регистрации номера.
Напомним, что несколькими днями ранее в “Дия” появилась еще одна важная услуга для украинских предпринимателей. Теперь в мобильном приложении можно подать декларацию плательщика единого налога в размере 2% и уплатить налог.
Новая услуга доступна всем ФОПам 3 группы, которые с началом полномасштабной войны подали заявку на переход на специальную ставку в размере 2%.
“Дия” — это отличная возможность решить все бумажные вопросы прямо в смартфоне. Также в приложении можно подать заявку на выплаты внутренне перемещенным лицам, а также тем украинцам, чье жилье повреждено или уничтожены в результате нападения россии на Украину.