“Дія” та lifecell повідомили про запуск спільного проекту: що це дасть українцям

Тепер у Дія можна зареєструвати номер телефону за паспортними даними. Абоненти мобільного оператора lifecell тепер можуть зареєструвати свій номер телефону у додатку “Мій lifecell” за допомогою цифрових документів у “Дія”. Раніше для цього потрібно було відвідати фірмовий магазин мобільного оператора.





Про цю новину повідомив оператор у своїх офіційних каналах комунікації.

Всі ми давно знаємо, що реєстрація номера за паспортними даними мінімізує ризик, що вашу сім-карту перевипустять шахраї та викрадуть ваші персональні дані.

Тепер додаток “Дія” дозволить убезпечити себе без візиту до фірмового магазину lifecell. І, відзначте, це дуже здорово, адже зараз кількість шахраїв суттєво збільшилася.

Як зареєструвати номер телефону за допомогою програми “Дія”

Для реєстрації номера необхідно встановити програму “Мій lifecell”. У ній клікнути по банеру – “Зареєструвати номер” (для анонімних абонентів мобільного оператора) або “Завершити реєстрацію” (для тих, хто вже вказав своє ім’я.) Далі потрібно виконати кілька простих кроків:

дати дозвіл на використання інформації та згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки (повідомлення з кодом прийде на номер телефону);

у додатку “Дія” підтвердити запит на надсилання копії цифрових документів мобільному оператору;

підтвердити правильність інформації;

отримати повідомлення про успішну реєстрацію номера.

Нагадаємо, що кількома днями раніше у Дія з’явилася ще одна важлива послуга для українських підприємців. Тепер у мобільному додатку можна подати декларацію платника єдиного податку у розмірі 2% та сплатити податок.

Нова послуга доступна всім ФОП 3 групи, які з початком повномасштабної війни подали заявку на перехід на спеціальну ставку у розмірі 2%.

“Дія” – це чудова можливість вирішити всі паперові питання прямо у смартфоні. Також у додатку можна подати заявку на виплати внутрішньо переміщеним особам, а також тим українцям, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок нападу росії на Україну.