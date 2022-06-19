Стало известно, какого курса валют ожидать в Украине на следующей неделе

На валютном рынке ситуация по-прежнему нестабильная. С одной стороны Национальный банк Украины заморозил курс на уровне 29,25 грн, а с другой — курс в банках и на черном рынке постоянно меняется.





Мы пообщались с аналитиком компании “Центр биржевых технологий” Максимом Орищаком, чтобы выяснить, чего ожидать от доллара в ближайшее время.

По его словам есть три ключевые факторы, которые влияют на колебания валюты.

Сезон

Сейчас спрос на валюту расти не будет. Основные покупатели валюты — государственные банки и их клиенты, крупные госкорпорации, обеспечивающие ВСУ. А также банки, обслуживающие крупных импортеров энергоносителей и продуктов питания.

Ожидание осени

Эксперт считает, что к осенью НБУ может отменить жесткую фиксацию курса. В таком случае доллар и евро не будут расти постепенно. Это будет резкий прыжок. Орищак считает, что разрешение банкам продавать валюту по своему курсу — это подготовка к снятию ограничений.

Будущая работа печатного верстата Украины

Пока есть запрет на вывод денег из страны работа печатного верстата будет безопасной для гривны и не спровоцирует инфляцию.

Но люди понимают, что даже при росте курса они не смогут продать свои накопления за более выгодным курсом. То есть люди постепенно будут тратить свои запасы в ожидании валютных колебаний.

Что будет с курсом на следующей неделе?

Как объясняет специалист, с 20 по 26 июня гривна будет оставаться относительно стабильной в соотношении к доллару США и евро. Сейчас не ожидаются существенные изменения, а значит, как минимум до конца месяца курс сохранится в рамках 35,5-36,5 гривны за доллар и 37,5-37,8 гривны за евро.

Кроме того на курс валют могут существенно повлиять изменения на фронтах. Если ВСУ продолжат успешные контрнаступательные действия на херсонском и изюмском направлениях, то нам стоит ожидать укрепления гривны.