Стало відомо, якого курсу валют очікувати в Україні наступного тижня

На валютному ринку ситуація, як і раніше, нестабільна. З одного боку, Національний банк України заморозив курс на рівні 29,25 грн, а з іншого — курс у банках і на чорному ринку постійно змінюється.





Ми поспілкувалися з аналітиком компанії “Центр біржових технологій” Максимом Оріщаком, щоб з’ясувати, чого очікувати від долара найближчим часом.

За його словами, є три ключові фактори, які впливають на коливання валюти.

Сезон

Зараз попит на валюту не зростатиме. Основні покупці валюти — державні банки та їх клієнти, великі держкорпорації, які забезпечують ЗСУ. А також банки, які обслуговують великих імпортерів енергоносіїв та продуктів харчування.

Очікування осені

Експерт вважає, що восени НБУ може скасувати жорстку фіксацію курсу. У такому разі долар та євро не зростатимуть поступово. Це буде різкий стрибок. Орищак вважає, що дозвіл банкам продавати валюту за своїм курсом – це підготовка до зняття обмежень.

Майбутня робота друкарського станку України

Поки що є заборона на виведення грошей з країни, робота друкарського станка буде безпечною для гривні і не спровокує інфляцію.

Але люди розуміють, що навіть за зростання курсу вони не зможуть продати свої накопичення за вигідним курсом. Тобто люди поступово витрачатимуть свої запаси в очікуванні валютних коливань.

Що буде з курсом наступного тижня?

Як пояснює фахівець, з 20 по 26 червня гривня залишатиметься відносно стабільною у відношенні до долара США та євро. Наразі не очікуються суттєві зміни, а отже, як мінімум до кінця місяця курс збережеться в рамках 35,5-36,5 гривні за долар та 37,5-37,8 гривні за євро.

Крім того, на курс валют можуть суттєво вплинути зміни на фронтах. Якщо ЗСУ продовжать успішні контрнаступальні дії на херсонському та ізюмському напрямках, то нам варто очікувати зміцнення гривні.