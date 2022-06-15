Перерасчету пенсий быть: кому и на сколько увеличат выплаты

В июле в Украине будет проведена плановая индексация пенсий. Повышение выплат пожилым гражданам связано с увеличением суммы прожиточного минимума, ведь согласно закону доходы пенсионеров не должны быть меньше этой нормы. Вместе с минимальной и максимальной пенсиями увеличится и сумма надбавок за сверхстаж, которые также «привязаны» к прожиточному минимуму.





Выплаты украинским пенсионерам в рамках июльской индексации повысят следующим образом:

минимальная пенсия – на 93 грн, с 1934 грн до 2027 грн;

максимальная пенсия – на 930 грн, с 19 340 грн до 20 270 грн;

доплата на сверхстаж – на 93 коп., с 19,34 грн до 20,27 грн за каждый год стажа сверх нормы.

Не помешает ли война индексации пенсий?

Несмотря на то, что июльский перерасчет пенсий уже давно запланирован в календаре Пенсионного фонда, ряд экспертов выражали опасения по поводу способности государства выполнить свое обещание. Когда рассчитывался бюджет Пенсионного фонда, войны еще не было. Поэтому никто бы не удивился, если б власти отменили индексацию.

Но в Министерстве социальной политики заверили: у пенсионеров нет причин волноваться. Ведь в марте пенсии повысили, даже несмотря на начало полномасштабной войны. Так что и сейчас отменять индексацию никто не собирается.

Поможет ли перерасчет?

Другой вопрос, что такое небольшая повышение не очень то поможет украинцам преклонных лет. Как известно, потребительская инфляция в Украине уже достигла рекордного показателя в 20%. В таких условиях минимальная пенсия должна составлять хотя бы 4,6 тыс. грн, то есть вдвое больше, чем сейчас. Этой суммы старикам хватило бы, чтобы покрыть базовые потребности, в частности, купить еду, медикаменты и заплатить за коммуналку.

Однако минимальная пенсия вырастет только до 2027 грн, то есть львиная часть пенсионеров окажется за чертой бедности. Больше повезло гражданам, которые смогли заработать на максимальную пенсию. И хотя ее реальный размер за счет инфляции уже будет совсем не таким, как раньше, все же этой категории пенсионеров не придется отказывать себе в самом нужном.