В Україні хочуть почати продавати всі ліки за електронними рецептами

В українських аптеках без рецепта лікаря можна купити величезну кількість медикаментів. Для порівняння, в Європі неможливо без призначення навіть аналог «валер’янки» придбати. А в Україні до недавнього часу навіть діти могли купувати ліки. І ось в уряді хочуть переглянути питання «доступності» лікарських засобів. Для цього країні необхідне «фармацевтичне страхування».





Так, наприклад, з недавніх пір медикаменти перестали продавати дітям молодше 14 років. Відпускаються навіть краплі в ніс тільки при наявності паспорта у тінейджерів. Але на цьому зміни не припиняться.

Що потрібно буде зробити, щоб отримати ліки в аптеці

Суть медичного страхування полягає в тому, що будь-який медикамент можна буде отримати тільки при наявності електронного рецепта. Прийти в аптеку просто так і купити антибіотики, противірусні засоби, препарати від алергії, вітаміни та інші ліки не вийде.

Якщо людині потрібні ліки, порядок дії такий: спочатку потрібно піти на прийом до сімейного лікаря. Спеціаліст видасть електронний рецепт. Уже при наявності цифрового документа можна вирушати в будь-яку аптеку і купувати медичні препарати.

Для українського громадянина змиритися з таким законом складно. За даними державної служби статистики українці щорічно витрачають 35 млрд. гривень на препарати з недоведеною ефективністю. Іноді вони самі купують їх, іноді за призначенням лікарів. На цю тему вже висловлювався доктор Комаровський і розповів про популярні «факапи» медичних фахівців у практиці.

Щоб виключити такий варіант, коли медичний працівник отримує бонуси за призначення, в Міністерстві охорони здоров’я України розроблять протоколи лікування різних хвороб і затвердять їх. При цьому, що та чим лікувати вже давно прописано в МОЗ. Ніхто нічого нового не вигадає, а доктор не зможе виписати непотрібні медикаменти.