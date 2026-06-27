Honor готовит смартфон с аккумулятором емкостью 14 000 мА·ч: автономность может стать его главным преимуществом

Honor, похоже, не собирается останавливаться в гонке смартфонов с гигантскими аккумуляторами. После модели Honor X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мА·ч компания, по слухам, работает над ещё более амбициозным устройством — смартфоном с аккумулятором на 14 000 мА·ч.

Honor готовит смартфон с батареей рекордной емкости

Эту информацию сообщил известный китайский инсайдер Digital Chat Station. По его данным, Honor разрабатывает смартфон с кремний-углеродной батареей емкостью 14 000 мА·ч.

Это может стать одним из самых емких аккумуляторов среди современных смартфонов. Для сравнения: недавно представленный Honor X80 Pro Max уже впечатлял аккумулятором емкостью 11 000 мА·ч, но новая модель должна превзойти его.

Что известно о будущем смартфоне

Пока что известно не так много о характеристиках. По слухам, вес смартфона составит около 220 граммов. Это выглядит особенно интересно, если учесть заявленную ёмкость аккумулятора: для сравнения, Galaxy S26 Ultra весит примерно 214 граммов, а iPhone 17 Pro Max — около 233 граммов.

Вероятно, новинка унаследует часть возможностей Honor X80 Pro Max. Среди ожидаемых характеристик называют проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт.

Пока что это лишь утечка, поэтому к этой информации следует относиться с осторожностью. Также существует вероятность, что такой смартфон будет предназначен преимущественно для китайского рынка и официально не появится в Европе.